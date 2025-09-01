Todde: «Da presidente della Regione dico “Buon vento Global Sunnod Flotilla”»La governatrice sostiene il viaggio delle barche con gli aiuti umanitari per il popolo palestinese: «La Sardegna è vicina a voi»
«Buon vento Global Summod Flotilla»: è l’augurio della presidente della Regione, Alessandra Todde, per la flotta di imbarcazioni partite da vari porti europei (anche da Genova) per portare aiuti alla popolazione palestinese nonostante le minacce del governo israeliano.
«Una flotta di pace, fatta da tante piccole imbarcazioni da diporto, animata da persone di 44 paesi diversi», sostiene Todde, «farà rotta su Gaza per rompere l’assedio navale e portare solidarietà concreta. Nelle cambuse, infatti, sono conservate tonnellate di aiuti umanitari raccolti con più di 2 milioni di euro, donati da oltre 30 mila persone».
Il nome “Sumud”, concetto arabo di perseveranza, resilienza e determinazione, prosegue la presidente, «esprime bene quello che ha fatto la società civile internazionale, che è invece riuscita a colmare i silenzi e assenze dei rispettivi governi».
Todde non parla a titolo personale: «Come presidente della Regione Sardegna, voglio fare a tutti i naviganti l’augurio di buon vento e far sentire la vicinanza di una terra che vuole essere, con sempre più determinazione, una terra di pace e solidarietà».
(Unioneonline/E.Fr.)