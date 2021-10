Via alle prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-Covid per i sardi over 60 e tutti gli operatori sanitari.

Dopo l’avvio nelle scorse settimane degli appuntamenti per le persone affette da patologie specifiche (immunodepressi) e per gli over 80 (i nati fino al 1941), da oggi anche tutti i nati dal ‘61 al ‘40, chi svolge professioni sanitarie e gli operatori che lavorano in strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, farmacie e parafarmacie e negli studi professionali i cui nominativi sono stati comunicati alla Direzione generale della Sanità (ai sensi del dl 44/2021), ancora, i nati dal 1942 al 2003 che rientrano nelle categorie a “elevata fragilità”, possono – se sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultima dose ricevuta – fissare data e luogo per la terza.

A chi ha avuto il Covid dopo la seconda dose di vaccino si consiglia di chiedere al medico di base quando farla.

L’Azienda per la tutela della salute ricorda che sono in funzione i grandi hub di Cagliari, Quartu, San Gavino, Oristano, Nuoro, Sassari, Olbia, e che è possibile scegliere tra i luoghi indicati dove si preferisce andare.

Le prenotazioni si possono fare online sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, tramite il call center al numero 800 009966, negli uffici postali e tramite i portalettere. Man mano che aumenteranno le richieste sono previste la riapertura di diversi punti vaccinali comunali e l’organizzazione di “Open day” nei territori. Si ricomincia insomma, con la vaccinazione anti-Covid (la campagna era cominciata a fine dicembre scorso), l’Ema ha dato l'ok per le terze dosi dai 18 anni in su, e la Regione procederà per fasce, secondo le indicazioni del Governo.

