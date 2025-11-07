Allerta meteo in Sardegna per l’arrivo di piogge e temporali.

L’avviso di condizioni meteo avverse è stato diramato dalla Protezione civile e resterà valido almeno fino a mezzogiorno di domenica 9 novembre.

«Sull’Isola – si legge nell’avviso – si prevedono precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, con cumulati localmente elevati. I fenomeni inizieranno dal settore centrale e meridionale dell’Isola e andranno in successiva estensione al settore orientale. Saranno inoltre possibili temporali forti e isolati».

Il maltempo interesserà anche Cagliari e hinterland. Il Comune ha diramato la consueta nota, spiegando che «anche il territorio di Cagliari sarà interessato da allerta di codice giallo - criticità ordinaria per rischio idrogeologico e temporali», segnalando le zone di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare e consigliando l'area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

