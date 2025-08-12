Temporali in Sardegna prima di Ferragosto: scatta l'allerta meteoSassarese, Oristanese, Logudoro e Iglesiente le zone interessate
Tre giorni a Ferragosto e scatta l’allerta meteo in Sardegna, non per il caldo ma per temporali. La Protezione civile ha emesso un avviso dalle ore 14 di oggi sino alle ore 21, con codice giallo (criticità ordinaria) per piogge in arrivo sul fronte Nord-Ovest dell'Isola.
Sassarese, Oristanese, Logudoro e Iglesiente sono le aree interessate dall'allerta meteo.
Al momento, l'attenzione è concentrata nel pomeriggio e nelle prime ore della sera. La perturbazione dovrebbe lasciare l'Isola già nella giornata di oggi, senza prolungarsi ulteriormente.
(Unioneonline)