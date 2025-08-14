Rischio idrogeologico per temporali su quasi tutta la Sardegna, esclusa la Gallura. È l'avviso appena emesso dalla Protezione civile per la giornata di oggi, a partire dalle 14 e fino alle 21. Il codice è giallo, con criticità ordinaria.

Una vigilia di Ferragosto contrassegnata quindi da possibili temporali e acquazzoni, come già successo nei giorni scorsi dove in più parti dell'Isola si sono verificate vere e proprie bombe d'acqua. La pioggia sarà protagonista nelle prossime ore, stavolta però con un’allerta più corposa: interessa Cagliaritano, Ogliastra, Iglesiente, Oristanese, Nuorese e Sassarese.

A Cagliari, come di consueto, evidenziate le disposizioni particolari per la zona di Pirri in quanto spesso soggetta a fenomeni di allagamento. Nel periodo indicato (dalle 14 alle 21) è sconsigliato parcheggiare in via Balilla (da piazza Italia sino a via Dandolo), via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. Le auto potranno essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

