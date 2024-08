La Protezione civile regionale ha pubblicato un'allerta meteo gialla per temporali con rischio idrogeologico su Tirso e Logudoro.

L'avviso scatta dalle 12 per concludersi alle 21 di mercoledì 28 agosto.

Le autorità, come sempre, suggeriscono in caso di temporali di restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra di salire ai piani superiori, di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, di mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Si precisa che è inoltre vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e attraversare sottopassi.

