La Sardegna ancora alle prese con caldo e temporali. Mentre si registrano piogge con tuoni, fulmini e vento nel capoluogo e nel Cagliaritano, per domani si prevede un’altra giornata tra rischio incendi e rischio idrogeologico per temporali.

Lo prevedono due avvisi emessi dalla Protezione civile regionale. Il primo, valido da mezzogiorno di giovedì fino alla mezzanotte, prevede un’allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico causato da temporali che riguarda in prevalenza la Sardegna centro occidentale con esclusione del Sulcis e dell’Oristanese.

Il secondo avviso riguarda il rischio “giallo” per incendi. La mappa dell’Isola in questo caso è divisa in due con l’allerta che riguarda la parte occidentale.

(Unioneonline/A.D)

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