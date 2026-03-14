Torna instabile il tempo in Sardegna. 

In serata peggiorano le condizioni meteo con piogge e forti venti, soprattutto sui settori orientali. 

Per questo la Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 18 di oggi e fino alla mezzanotte di domani un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico sulle aree Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

(Unioneonline)

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