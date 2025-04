In vista domenica prossima del big match contro la Ferrini, fondamentale per entrambe le squadre di Eccellenza per evitare la retrocessione in Promozione, il Carbonia si renderà protagonista di un'iniziativa importante contro femminicidi e violenza di genere.

In occasione dell'ultima gara di campionato lo stadio Zoboli si tingerà di rosa e farà sentire la sua voce a sostegno di tutte le vittime di violenza, molestie e soprusi, affinché non si sentano mai più sole.

«La manifestazione - sottolinea il presidente del club minerario Stefano Canu - è un invito verso tutti ad unirsi in un grande coro, tutti insieme per dire no alla violenza e anzi, visto che siamo allo stadio, diamo tutti un calcio alla violenza».

© Riproduzione riservata