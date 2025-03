Si svolgerà domani, 29 marzo, nel Sulcis la gara ciclistica in linea “La Nuragica: 7° Memorial Renzo Senni”, manifestazione organizzata dall’Asd Dimonios Bike Team patrocinata dal Comune di Carbonia.

Gara con raduno previsto dalle ore 14 in via Dalmazia nei pressi della scuola media Don Milani e partenza alle ore 16. Per l’occasione la polizia locale ha emanato un’ordinanza di limitazione al traffico nella stessa via Dalmazia e nelle vie interessate dalla gara, in particolare via Costituente e Aspromonte, che saranno chiuse poco prima del passaggio degli atleti. Stessa ordinanza per la strada comunale per Monte Sirai, dove è previsto l’arrivo della gara previsto per le 17:30 - 18.

I ciclisti dopo la partenza da Carbonia si dirigeranno verso Perdaxius, Tratalias e faranno rientro verso Carbonia passando dalla provinciale 77 prima e 75 poi verso Matzaccara per imboccare la provinciale 2 fino al bivio di Sirai, e dopo aver percorso un tratto della statale 126 imboccheranno la strada per l’area archeologica di Monte Sirai.

«Sarà un bel sabato all’insegna del ciclismo con un percorso che, in partenza da Carbonia, si snoderà per vari comuni del Sulcis, con sullo sfondo uno scenario paesaggistico, naturalistico e storico d’eccezione, nel ricordo del compianto Renzo Senni, ciclista originario di Carbonia, scomparso il 26 Maggio 2013 a seguito di un incidente sulla S.P. 2», ha dichiarato l’assessora allo Sport Giorgia Meli.

