Hanno aderito alla proposta ben dieci tabaccherie e per Carbonia è una vera innovazione digitale: da oggi infatti tutta una serie di documenti pubblici possono essere ottenuti recandosi non in Municipio ma molto più semplicemente dal tabaccaio.

«Questo permette - ammette l'assessore Katia Puddu - uno snellimento delle procedure burocratiche, risparmio di tempo e semplificazione del rapporto con i cittadini attraverso l’offerta di nuovi servizi a portata di mano».

Nelle tabaccherie del territorio comunale sarà infatti possibile richiedere visure catastali, visure camerali e stampare documenti della pubblica amministrazione.

Particolarmente richieste, soprattutto negli ultimi mesi, sono le visure catastali necessarie ad esempio per accedere ai Superbonus 110% e Bonus facciate. Tutto deriva della convenzione stipulata dal Comune di Carbonia con la Federazione Italiana Tabaccai. Ciò è reso possibile grazie alla collaborazione di Novares Spa, società del gruppo FIT, che realizza i progetti al servizio del cittadino.

Le tabaccherie che hanno aderito al servizio di richiesta visure sono quelle di viale Trento, via Satta (civici 241 e 123), piazza Repubblica, via Barbagia, via Lucania, via Catania, via Stazione presso Conad, Santa Barbara a Bacu Abis e via Amedeo di Savoia a Cortoghiana.

