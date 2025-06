Oltre 600 calciatori dai 4 ai 12 anni, 12 società partecipanti provenienti da tutto il territorio, una cornice di pubblico degna delle più importanti manifestazioni sportive; si è concluso nella serata di ieri il torneo “Festa dell’amicizia”. Un evento organizzato dalla società Bindua, giunto alla sua 18esima edizione e che ha visto come protagonisti i giovani calciatori del Musei, Villamassargia, Rosmarino don Orione, Portoscuso, Siliqua, Asseminese, Bindua, Iglesias, Karol Carbonia, Fermassenti, Assemini e Gonnesa.

Il trofeo dedicato alla memoria di Roberto Fenu, Francesca Ferrara e Francesco Marcis, ha assunto in quest’edizione una valenza ancor più speciale per via della perdita avvenuta qualche settimana fa di Paolo Fois, primo storico presidente della società mineraria.

La “Festa dell’amicizia” è riuscita a coinvolgere in tre giornate migliaia di persone fra giovani calciatori, famiglie, appassionati ed addetti ai lavori; una vittoria di sport, coinvolgimento ed aggregazioni per tutti ed è solo per dovere di cronaca registrare i trionfi sul rettangolo di gioco nelle varie categorie del Bindua nei “Primi calci”, “Pulcini misti” ed “Esordienti” e dell’Assemini per la categoria “Esordienti misti”.

