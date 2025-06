È arrivata anche a Carbonia la Coppa Davis vinta da Jannik Sinner e compagni con la Nazionale italiana lo scorso novembre a Malaga insieme a Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori capitanati da Filippo Volandri. La Grande insalatiera esposta all'interno della torre civica ex torre Littoria, nel centro della città è stata presa subito d'assalto dai tanti appassionati di tennis e no. Foto ricordo e selfie anche con l'altra bellissima coppa la Billie Jean King Cup, vinta da Jasmine Paolini con Sara Errani, Lucia Bronzetti e le altre azzurre capitanate da Tathiana Garbin.

Le coppe sono arrivate a Carbonia grazie al prezioso lavoro del Tennis Club Carbonia. «La federazione ha voluto premiare il nostro tennis club, dice il presidente Maurizio Casti, da diversi anni si è distinto sia per i risultati ottenuti che per numero di iscritti, facendo un regalo al nostro tennis club e la città di Carbonia, esponendo presso la nostra torre questi due bellissimi trofei, che sono i più importanti a livello internazionale per le gare a squadre di Tennis».

Soddisfazione anche per l'assessora allo sport del Comune Giorgia Meli: «Da parte mia e dell'amministrazione, vogliamo ringraziare il tennis club Carbonia per averci dato la possibilità di ospitare in città questi bellissimi trofei. Un momento di grande soddisfazione e orgoglio, sperando di poter scrivere altre importanti pagine di sport insieme».

