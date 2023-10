Ennesimo incidente stradale sulla strada provinciale 2, tra Carbonia e Villamassargia. Dove poco prima delle 13, secondo le prime informazioni, un furgone Opel, guidato da un uomo, per cause da accertare ha tamponato una Fiat Grande Punto. Entrambi procedevano in direzione Villamassargia.

La Grande Punto con a bordo una coppia di anziani, dopo l’urto è andata sbattere sul guardrail laterale destro, per poi finire la corsa al centro della propria corsia di marcia, fortunatamente senza oltrepassare la doppia linea centrale, in cui a breve dovrebbero partire i lavori per la barriera spartitraffico.

I due anziani son stati soccorsi dal personale 118 della medicalizzata del Sirai e dal personale del Solky soccorso che ha provveduto accompagnarli al vicino ospedale Sirai. Sul posto i Carabinieri della stazione di Carbonia e Narcao e la Radiomobile di Iglesias. Carabinieri a cui spetterà di ricostruire la dinamica dell’incidente .

