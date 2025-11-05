Sant’Antioco, ruba denaro e gioielli da un’abitazione poi prova a darsi alla fuga: arrestatoL’uomo, un 30enne disoccupato del posto, è stato trovato in possesso anche di una pistola scacciacani
Intervento dei carabinieri nella serata di ieri in via Torino a Sant’Antioco dopo l’allarme di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti in un’abitazione.
Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno sorpreso un uomo mentre tentava di scavalcare il cancello della casa nel tentativo di darsi alla fuga. L’individuo, un 30enne disoccupato residente a Sant’Antioco, già noto alle Forze di Polizia, è stato prontamente bloccato e perquisito: nelle sue disponibilità una pistola scacciacani, 100 euro in contanti e vari monili in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro, il risultato del furto appena commesso all’interno dell’abitazione di un pensionato del luogo. La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita al legittimo proprietario.
Terminate le formalità di rito, il 30enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carbonia, in attesa dell’udienza di convalida, disposta dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna.
(Unioneonline/v.l.)