Intervento dei carabinieri nella serata di ieri in via Torino a Sant’Antioco dopo l’allarme di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti in un’abitazione.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno sorpreso un uomo mentre tentava di scavalcare il cancello della casa nel tentativo di darsi alla fuga. L’individuo, un 30enne disoccupato residente a Sant’Antioco, già noto alle Forze di Polizia, è stato prontamente bloccato e perquisito: nelle sue disponibilità una pistola scacciacani, 100 euro in contanti e vari monili in oro per un valore complessivo di circa 5.000 euro, il risultato del furto appena commesso all’interno dell’abitazione di un pensionato del luogo. La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Terminate le formalità di rito, il 30enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carbonia, in attesa dell’udienza di convalida, disposta dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna.

