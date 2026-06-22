Nuovo sbarco di migranti a Sant’Antioco. Tredici giovani algerini, nel primo pomeriggio di oggi, hanno raggiunto il lungomare a bordo di una piccola imbarcazione. Dopo l’approdo, il gruppo si è disperso tra le vie del centro.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche. Tre migranti sono stati fermati dalla Polizia in Piazza Umberto, mentre altri due sono stati rintracciati sul lungomare dagli agenti della Compagnia Barracellare, impegnati nelle operazioni di controllo del territorio.

Secondo alcune testimonianze, i giovani, visibilmente provati dalla traversata, si sono rivolti a diversi bar della zona chiedendo acqua, bevande e qualcosa da mangiare. Le attività di ricerca sono proseguite per individuare tutti i componenti del gruppo e trasferirli nel centro di prima accoglienza.

© Riproduzione riservata