Ennesimo incidente sulla statale 126 a San Giovanni Suergiu, un tratto stradale che, nonostante la rimozione di alcuni incroci a raso, resta caratterizzato da punti particolarmente pericolosi. La strada è già stata teatro di numerosi incidenti, alcuni anche con gravi conseguenze.

Fortunatamente, l’ultimo episodio, avvenuto questa mattina all’intersezione che conduce agli agglomerati di Medau Garau e Is Pintus, nelle campagne a nord del paese, si è concluso con lievi conseguenze. Uno dei due autisti ha riportato solo lievi contusioni.

I mezzi coinvolti nel sinistro (Foto Fabio Murru)

L’impatto, le cui cause sono state ricostruite dagli agenti della polizia locale di San Giovanni Suergiu, ha visto coinvolti una Alfa Romeo GT e un mezzo della raccolta rifiuti della ditta Devizia. Secondo una prima ricostruzione, entrambi i veicoli percorrevano la statale in direzione Carbonia quando si sono scontrati, terminando la loro corsa nelle cunette ai lati della carreggiata.

