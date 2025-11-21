San Giovanni Suergiu, scontro sulla statale 126: feritiL’impatto ha visto coinvolti una Alfa Romeo GT e un mezzo della raccolta rifiuti della ditta Devizia
Ennesimo incidente sulla statale 126 a San Giovanni Suergiu, un tratto stradale che, nonostante la rimozione di alcuni incroci a raso, resta caratterizzato da punti particolarmente pericolosi. La strada è già stata teatro di numerosi incidenti, alcuni anche con gravi conseguenze.
Fortunatamente, l’ultimo episodio, avvenuto questa mattina all’intersezione che conduce agli agglomerati di Medau Garau e Is Pintus, nelle campagne a nord del paese, si è concluso con lievi conseguenze. Uno dei due autisti ha riportato solo lievi contusioni.
L’impatto, le cui cause sono state ricostruite dagli agenti della polizia locale di San Giovanni Suergiu, ha visto coinvolti una Alfa Romeo GT e un mezzo della raccolta rifiuti della ditta Devizia. Secondo una prima ricostruzione, entrambi i veicoli percorrevano la statale in direzione Carbonia quando si sono scontrati, terminando la loro corsa nelle cunette ai lati della carreggiata.