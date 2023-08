Non è caduto nel vuoto l’appello di Massimo Giletti per ripulire il belvedere delle strada provinciale panoramica 102, che collega Gonnesa a Portoscuso. Il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco ha annunciato che questa mattina farà ripulire la piazzola.

Il giornalista, dopo aver constatato ancora una volta la presenza della discarica abusiva, aveva lanciato un appello-sfida ai sindaci di Gonnesa e Portoscuso, annunciando che martedì si sarebbe occupato di pulire lui stesso se non fosse cambiato nulla. «Lunedì mattina manderemo una squadra per ripulire l’area del belvedere sulla strada provinciale - dice Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa -, piange il cuore vedere come si comportano alcuni incivili, purtroppo è un problema diffuso ovunque. Nel tratto di costa in questione non è la prima volta che il nostro Comune è intervenuto così come hanno fatto alcune associazioni e privati cittadini, nonostante si tratti di una strada provinciale. Pertanto interverremo, contribuendo a ripulire quel tratto di strada. In ogni caso invitiamo Massimo Giletti in Comune a Gonnesa per offrirgli un caffè».

Anche a Portoscuso hanno accolto l’appello di Giletti. «Se sarà lì martedì, anch’io sarò con lui per fare la mia parte - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori -: tutti i giorni siamo impegnati a recuperare i rifiuti in ogni angolo ma è una lotta impari, purtroppo. È difficile fare prevenzione e arginare questa pessima abitudine che deturpa anche gli angoli più belli del nostro territorio. Ben vengano segnalazioni come quelle di Giletti che possono servire per una presa di coscienza civile, ma per esperienza sappiamo bene che una pulizia estemporanea non risolve il problema».

Antonella Pani

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata