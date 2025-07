Un incendio è divampato alle prime luci dell’alba di oggi in un’abitazione di Portoscuso. Attorno alle 6 di stamattina sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, dopo la richiesta arrivata alla sala operativa di Cagliari: la loro presenza sul posto, oltre che per domare le fiamme, è servita per soccorrere un novantenne e il figlio disabile che si trovavano all’interno dell’appartamento.

I due sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, a seguito della probabile inalazione di fumo. Le loro condizioni sono apparse comunque buone.

Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto posta al primo piano della struttura. Non si esclude che le cause siano di natura elettrica.

