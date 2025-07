Un giovane di 20 anni è stato arrestato questa notte dai carabinieri a Carbonia dopo essere stato trovato in possesso di un’arma clandestina. Il controllo è avvenuto in piazza Matteotti: il ragazzo era in possesso di una pistola artigianale calibro 12 perfettamente funzionante.

L’arma è stata immediatamente posta sotto sequestro.

Il giovane, disoccupato, è indiziato dei reati di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni, nonché di fabbricazione illecita di armi.

Al termine delle formalità di rito è stato condotto in carcere a Uta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata