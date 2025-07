Un uomo di 60 anni e una donna di 48 sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri di Sant’Antioco con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La coppia, residente nel centro abitato, è stata colta in flagranza di reato durante una perquisizione scattata in seguito a un’attività investigativa durata alcune settimane.

Secondo quanto si apprende, le indagini sono partite da una segnalazione informale raccolta nel corso dei controlli di routine effettuati dai militari dell’Arma.

A insospettire gli investigatori, alcuni movimenti ritenuti anomali e una serie di segnalazioni raccolte nel corso di colloqui informali con i residenti.

La conoscenza capillare del territorio ha permesso ai Carabinieri di mettere insieme gli indizi e delineare il possibile coinvolgimento dei due in un’attività di spaccio ben strutturata.

Alle 21:40 è scattato il blitz. I militari di Sant’Antioco, con il supporto dei colleghi di Narcao e San Giovanni Suergiu, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare che ha portato al sequestro di circa 49 grammi di cocaina, suddivisa in più involucri, 4,8 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.535 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il sessantenne – un muratore vedovo già noto alle forze dell’ordine – e la compagna sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della compagnia Carabinieri di Carbonia, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina davanti al Tribunale di Cagliari.

