Si sono aperte oggi alle 9 le iscrizioni al terzo Rally Sulcis Iglesiente, che si correrà sabato 22 e domenica 23 marzo coinvolgendo undici Comuni dell’omonima area del Sud-Ovest dell'Isola. Sarà possibile perfezionare l’iscrizione al Rally moderno, valido per la Coppa Rally di Zona e il Campionato regionale Aci Sport Delegazione Sardegna, fino alla mezzanotte di mercoledì 12 marzo, mentre il termine ultimo per partecipare al Rally Sulcis Iglesiente Historic, valido per il Campionato regionale, sarà lunedì 17 marzo. Alla luce degli aumenti dei costi di iscrizione, come nel 2024 gli organizzatori hanno scelto di azzerare il costo della partecipazione allo Shakedown per tutti gli equipaggi, che potranno dunque effettuare gratuitamente il test pre-gara del sabato mattina a Fontanamare.

Il Rally, organizzato dalla scuderia iglesiente Mistral Racing con il supporto di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Ac Cagliari, Aci Sport Delegazione Sardegna e della Cantina di Santadi, coinvolgerà i Comuni di Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio.

“Nonostante le tante incognite che aprono questa stagione motoristica nazionale e, a cascata, sarda, siamo felici di essere sul pezzo, e decisi a portare avanti una manifestazione che, giunta al terzo anno, ha dimostrato che anche nel Sud della Sardegna, e in particolare nel Sulcis, si può fare un motorsport di livello”, ha sottolineato l’organizzatore Gabriele Deidda, membro del Direttivo della Mistral Racing. “Il territorio continua a rispondere al meglio e gli amministratori locali ci hanno confermato anche quest’anno la propria fiducia. Le prove speciali individuate da Davide Spanu renderanno, anche in questa edizione, il rally tecnico e insidioso sino alla fine, pertanto abbiamo atteso con fiducia l’apertura delle iscrizioni e sono sicuro che nelle prossime settimane avremo delle belle sorprese”.

La terza edizione del Rally prevederà 72,98km cronometrati articolati in dieci Speciali su asfalto. Sabato 22 marzo, dalle 9 alle 11.30, si comincerà con lo Shakedown Fontanamare, lungo la panoramica per Nebida. Alle 15, la cerimonia di partenza in Piazza Sella, a Iglesias, seguita dai doppi passaggi sulla prova iglesiente di Is Arruastas (4,67km, partenza alle 15.15 e alle 18) e sulla Bacu Abis (9,42km, ore 15.55 e 18.40), omonima frazione di Carbonia, poi il riordino notturno al Campo sportivo Monteponi di Iglesias.

Alle 8 di domenica 23, dopo l’ingresso nel parco assistenza della seconda giornata ospitato a Carbonia, le doppie tornate su altre tre Speciali: Nuxis-Santadi (7,49km, ore 9.35 e 13.30), Perdaxius (5,27km, ore 10.10 e 14.05) e Maladroxia (9,64km, ore 10.55 e 14.50), a Sant’Antioco. Dopo il primo passaggio, intorno alle 11, le vetture faranno tappa a San Giovanni Suergiu per il controllo a timbro e poi al parco assistenza di Carbonia, dalle 11.55. Al termine del secondo giro, invece, i giochi saranno fatti e i concorrenti torneranno a Iglesias per la cerimonia di premiazione, prevista alle 16.

© Riproduzione riservata