Dopo le polemiche scatenate dalle due lettere inviate a MinAmbiente, Regione, Provincia e Comune, l’amministratore delegato della Portovesme Srl, Davide Garofalo, fa alcune precisazioni.

«Nessuno smantellamento degli impianti, solo due comunicazioni per obblighi di legge sulle autorizzazioni ambientali, come avviene sempre entro aprile, sui dati delle emissioni che sono stati raccolti nel 2022 e sulle variazioni produttive per il piano di monitoraggio – spiega – La comunicazione viene inviata a tutti gli enti preposti. Quest'anno abbiamo comunicato in più che la linea piombo a San Gavino e Portovesme è ferma. Niente di più».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata