Un uomo di 93 anni è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di armi e munizionamento.

Nella giornata di ieri i carabinieri di Fluminimaggiore hanno effettuato una verifica relativa all’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sul possesso di armi da parte di privati cittadini e in quella circostanza hanno trovato il pensionato in possesso di due pistole Beretta con relativo munizionamento. L’anziano non aveva alcun titolo di polizia per detenerle.

Il tutto è stato messo sotto sequestro.

(Unioneonline/s.s.)

