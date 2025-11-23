Nas nei supermercati del Sulcis: cella frigorifera sporca e mancato rispetto delle norme HACCPPer un locale sanzione da 2mila euro, per l’altro obbligo di ripristinare le condizioni igieniche immediatamente
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una cella frigorifera destinata alla conservazione degli alimenti non adeguatamente pulita e il mancato rispetto delle procedure HACCP.
Sono le irregolarità rilevate ieri dai carabinieri della Compagnia di Iglesias che, assieme ai colleghi del Nas di Cagliari, hanno effettuato una serie di controlli mirati in alcune attività del Sulcis.
In un supermercato è stata rilevata la mancata pulizia di una cella frigorifera destinata alla conservazione di alimenti a temperatura negativa. Per il locale impartita una prescrizione con l’obbligo di ripristinare le condizioni igieniche entro un termine definito, in caso di inadempienza multa tra i 1.000 e i 6.000 euro.
In un secondo esercizio commerciale è invece emersa un’ulteriore irregolarità, questa volta riferita alla mancata osservanza delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP, con particolare riguardo alle analisi sulle acque potabili utilizzate nei reparti dedicati alla manipolazione e alla produzione degli alimenti. Qui invece è scattata immediatamente una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.
(Unioneonline)