Va ad Iglesias il primo posto con il premio di mille euro a conclusione della sfilata di Carnevale che si è tenuta ieri per le vie della città e che ha fatto registrare un notevole afflusso di pubblico anche grazie alla bella giornata di sole. I vincitori della competizione sono stati i figuranti del carro allegorico intitolato Orient Express della scuola Claudia Ancillotti di Iglesias.

Hanno colpito la raffinatezza e l'eleganza dei vestiti dei tanti protagonisti in sfilata. Comune e Pro loco, organizzatori della riuscita manifestazione, hanno assegnato il secondo posto al Mondo del cinema, allestito dal sodalizio di Carbonia Simpatiche Canaglie: aggiudicati 700 euro. Al terzo posto si è classificata la Pro loco di Santadi che ha allestito un carro allegorico intitolato Super Mario: premio di 500 euro.

Premio speciale per il gruppo di figuranti a piedi è andato alla Pro loco di Perdaxius protagonista del gruppo intitolato "Girano le pale", riferito alla attuale querelle sarda dell'energia rinnovabile. A seconda delle disponibilità di bilancio il Comune e la Pro loco potrebbe riuscire a dare un minimo contributo a tutti o a quasi tutti i concorrenti.

