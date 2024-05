La pizzachef di Iglesias, Emiliana Scarpa, ha vinto l'accesso alle finali mondiali del Girotonno, gara gastronomica dedicata al tonno che si terrà a Carloforte, dal 30 maggio al 2 giugno. Quest'anno è stata scelta dalla giuria tecnica della competizione per rappresentare l'Italia contro Grecia, Brasile, Giappone, Israele e Palestina. Verrà affiancata da due chef di spessore: il palermitano Benedetto Di Lorenzo, più votato sul web, e il sardo Carlo Biggio, seconda scelta della giuria tecnica. Tanti i messaggi di affetto ricevuti da tutta la nazione. E adesso lei vuole trionfare per onorare le donne e portare in alto il nome dell’Isola.

Vincitrice di alcuni dei più importanti premi d'impasto fra cui il “Rodolfo Sorbillo” e l' ”Arcimboldo d'oro”, la chef non ha nascosto l'emozione dopo essere stata selezionata. «Mi sono messa a piangere. Un'emozione fortissima: era l'obiettivo di quest'anno».

Riconoscimento ottenuto grazie al piatto “Zin, sapori e profumi del sud ovest”, una rivisitazione su pizza dello scabecciu carlofortino. «Come tutte le mie ricette», afferma Scarpa, «anche questa nasce dal contatto con le persone e dalla voglia di trasmettere la mia passione. Mi reputo una persona empatica, umile, che ama e ha bisogno di stare in mezzo alla gente». Un modo di vivere che trova radici nelle sue origini. «Partita dal basso, facevo la garzona. Intanto studiavo, poi ho iniziato con le pizze fino a vincere tanti premi. Ora sono una pizzachef, molto più di una semplice pizzaiola».

La sua impresa ha attirato l'attenzione di moltissime donne d'Italia. «Mi hanno detto di essere l'orgoglio di tutte loro. Non riesco a descrivere quanto per me sia importante rappresentarle e portare un po' di quota rosa in più nel mondo. È una cosa che mi commuove». E sulle aspettative per la gara, Emiliana non ha dubbi. «Credo nella squadra, cercheremo di elaborare un piatto vincente. Gli avversari sono forti, ma insieme siamo in grado di fare l'impossibile».

«Cercherò di portare la Sardegna in tavola», conclude la chef, «con la mia inventiva sulla panificazione. Cucinerò un piatto semplice, tradizionale, ma in chiave moderna».

