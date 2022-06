Infortunio sul lavoro questa mattina alla Portovesme Srl di Portoscuso: un lavoratore, dipendente di una delle ditte d’appalto, è rimasto ferito dopo che si è rotta una manichetta mentre operava nel reparto ISA.

L’uomo ha riportato un trauma al colo vicino alla giugulare.

“Questa mattina, intorno alle 3 – fa sapere la Uilm del Sulcis Iglesiente - si è verificato presso lo stabilimento della Portovesme Srl un grave infortunio sul lavoro. Tempestivamente il lavoratore veniva soccorso e trasportato urgentemente in ospedale".

Il sindacato "prende atto del gravissimo infortunio accaduto e provvederà a trasmettere a tutti gli istituti competenti una richiesta d'intervento per appurare eventuali responsabilità. Chiediamo inoltre alla committente, che verifichi in ogni momento le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. Questo a garanzia di tutti i lavoratori. Ci auguriamo che fatti del genere non si ripetano in futuro".

La Uilm Sulcis Iglesiente aggiunge che "continuerà a vigilare attentamente, affinché sia garantito il rispetto delle norme e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro".

