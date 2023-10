Ennesimo incidente stradale sulla strada provinciale 2 che da Carbonia conduce a Villamassargia.

Sono due le auto coinvolte e anche un camion che pare procedesse in direzione Carbonia.

Sembra che all’origine dello scontro, all’altezza della frazione di Tanì, ci sia ancora una volta un sorpasso in un tratto in cui non è ancora stata realizzata la barriera di mezzeria per la quale sono in corso le procedure d’appalto da parte della Provincia.

Ci sono due feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.

