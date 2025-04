Ennesimo incidente sulla strada provinciale 77 alle porte di Tratalias.

Questa notte intorno alle 3 del mattino una Lancia Lybra condotta da un uomo, che percorreva la provinciale nei pressi di via Nuova, è uscita di strada ribaltandosi su sé stessa e finendo la sua corsa in cunetta.

A bordo due uomini di circa 40 anni, rimasti incastrati all’interno della vettura. Sul posto immediato l’arrivo del personale 118 e dei vigili del fuoco di Carbonia che hanno estratto i due dalle lamiere e consegnati al personale 118 per il trasporto in ospedale a Carbonia. Le loro condizioni non sono gravi.

Presenti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Carbonia, a cui è spettato effettuare i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

