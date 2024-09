Pomeriggio di fuoco nel quartiere di Serbariu, a Carbonia, dove un incendio divampato intorno alle 14 è attualmente in fase di bonifica.

Le fiamme, spinte dal vento, hanno rapidamente raggiunto orti, giardini e garage fino a lambire le case, alcune delle quali sono state evacuate per precauzione.

Sul posto i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, carabinieri e polizia municipale che hanno chiuso al traffico via Santa Caterina.



