Nell'agosto dello scorso anno, dopo uno spettacolare duetto con Tony Hadley sul palco di Alghero, l'ex leader degli Spandau Ballet gli aveva fatto pubblicamente i complimenti sui social non solo per la sua somiglianza con il compianto Freddie Mercury, ma soprattutto per la voce e per la sua capacità nel canto.

Ma proprio la grande passione e la capacità di far rivivere la leggenda dei Queen hanno messo nei guai Francesco Sedda, 52 anni originario di Iglesias ma trapiantato a Ovodda: la Corte dei Conti l'ha condannato a pagare al Ministero della Difesa la somma di 18.487 euro.

Motivo? Nella vita di tutti i giorni il cantante è brigadiere capo dei carabinieri, in servizio a Sassari, e non era autorizzato allo svolgimento di quell'attività professionale esterna, ovvero calcare i palchi e le piazze di mezza Sardegna con la sua tribute-band, i "Queen in Rock".

