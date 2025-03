Grande finale per il Carnevale Iglesiente, che si è tenuto ieri tra le strade limitrofe al centro storico, con la sfilata di diversi carri e gruppi tematici, culminata intorno alle 19 con il tradizionale rogo di Norfieddu, per poi proseguire con lunghi DJ set in piazza Sella.

Una manifestazione che ha richiamato numerose persone, anche dai paesi vicini, per ballare e divertirsi fino a tarda sera. Accanto alle maschere tradizionali di Arlecchino e Spider Man, tantissimi i costumi stravaganti e particolari - dalle geishe orientali ai goliardici riferimenti delle polemiche cittadine degli ultimi mesi - e i carri tematici organizzati dalle associazioni coinvolte dal consorzio turistico per l’iglesiente e da Iglesias Centro Storico. Grazie al patrocinio del Comune, queste associazioni sono state i soggetti attuatori di questa edizione.

Nonostante le prime difficoltà, le associazioni e gli enti organizzatori si sono impegnati in una corsa contro il tempo per realizzare un programma di qualità, che alla fine ha premiato la città. Grazie all’impegno e alla volontà di collaborazione tra i vari enti e associazioni, è stato possibile superare gli ostacoli, regalando a Iglesias una festa partecipata e sentita da tutti.

«Un risultato più che positivo – commenta l’assessora alla Cultura Claudia Sanna –. Sono davvero contenta del lavoro che è stato fatto perché, oltre a un ottimo riscontro in termini di semplice intrattenimento, ho visto un vero lavoro di squadra. La collaborazione e il confronto costruttivo tra le associazioni sono stati fondamentali per la riuscita dell’evento, pertanto le ringrazio tutte».

«C’è stata una massiccia partecipazione di persone a tutto l’evento - ha dichiarato Ignazio Cossu, vicepresidente del Gruppo Folk Iglesias, che da anni si occupa di allestire il patibolo di Norfieddu -, soprattutto nel momento del rogo, il quale rappresenta per gli iglesienti un’occasione simbolica per bruciare tutte le cose negative che ci circondano».

«Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver creduto in noi, in particolare l’assessora Claudia Sanna e l’Ufficio Cultura, che ha svolto un egregio lavoro nonostante il poco tempo a disposizione - ha infine dichiarato Attilio Casti, presidente del Consorzio Turistico per l’Iglesiente - In appena un mese, abbiamo fatto il possibile per regalare alla città una festa riuscita, con un’ottima partecipazione e grande apprezzamento per la sfilata. Un successo reso possibile anche grazie alla collaborazione tra il Consorzio e l’associazione Iglesias Centro Storico».

L’evento è stato preceduto nei giorni scorsi da una serie di appuntamenti che hanno arricchito il programma, portando allegria e vivacità in città.

