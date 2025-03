Si parlerà di fiscalità di vantaggio oggi alle 18.30 al bar “La Dolce Vita”, in via Valverde a Iglesias. A organizzare l'appuntamento è il Movimento Artigiani e commercianti liberi del Sulcis. Un evento che arriva dopo l'incontro svoltosi nei giorni scorsi a Carbonia, mentre il movimento sta inviando oltre 4000 Pec alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde per far sì che si avvii il bando sulla fiscalità di vantaggio.

Un bando che darebbe un po’ di ossigeno alle oltre 4.000 imprese del territorio, visto che sono disponibili ancora circa 60 milioni di euro del Piano Sulcis. Fondi che si rischia di perdere definitivamente, se la Regione e Il Ministero non dovessero avviare il secondo bando entro quest'anno.

Nel primo bando, avviato circa 10 anni fa, hanno aderito 4.375 imprese grazie ai fondi recuperati 13 anni fa, pari a 125 milioni di euro, dalle multe inflitte alla multinazionale Alcoa, di cui solo una parte sono stati utilizzati. Un ulteriore incontro è previsto per lunedì 31 marzo, in via Roma 13 a Sant'Antioco.

© Riproduzione riservata