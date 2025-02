Incidente stradale all’altezza di Gonnesa.

Per cause da accertare un’auto si è ribaltata su un fianco lungo la Strada Provinciale 126, al km 30, nei pressi della località Stazione Vecchia Monteponi.

I Vigili del fuoco della stazione di Iglesias hanno lavorato per estrarre dalle lamiere l’automobilista, assistito dal personale sanitario presente con ambulanza, e mettere in sicurezza la strada.

Sul posto anche personale Anas e forze dell'ordine.

