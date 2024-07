Un blitz in piena regola. Un vero e proprio “commissariamento” della Sardegna con tanto di “plotone” ministeriale sbarcato ieri nell’Isola per il via libera al primo parco eolico a mare, quello davanti alle coste dell’Iglesiente.

A presentarsi sulla banchina sulcitana sarà Roberto Bardari, componente della Commissione PNRR - PNIEC, in qualità di Commissario Referente per la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale con altri sette membri della task force ministeriale. L’ispezione di Stato si concentrerà sul progetto del parco eolico flottante nelle coste tra Portoscuso e Carloforte, che prevede 42 grattacieli d’acciaio alti 300 metri, “acquistato” di recente dall’Eni, attraverso la società Ichnusa Wind Power S.r.l.

In prima linea nella lotta contro l’invasione, al fianco dei Comuni, il centenario Salvatore Greco e patron della tonnara di Carloforte: «Blocchiamo l’invasione, difendiamo il nostro mare».

