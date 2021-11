L’emergenza è scattata nelle campagne di Villamassargia dove un escursionista è precipitato in un dirupo. L’uomo è riuscito a dare l’allarme col proprio cellulare chiamando il figlio e da Cagliari è partito il Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) che ha attivato l’elicottero “Drago” decollato da Alghero.

Da quanto ricostruito, il ferito stava facendo trekking quando è scivolato. Una volta soccorso è stato issato col verricello e poi affidato ai sanitari per essere accompagnato in ospedale per tutti i controlli del caso.

(Unioneonline/s.s.)

