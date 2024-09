La Corte d’Assise d’Appello ha di nuovo assolto Gianfranco Casula, tabaccaio di 48 anni accusato del duplice omicidio, avvenuto l’11 febbraio 2007, dei due giovani William Tani, 33 anni di Iglesias e Giuliano Milanovic, 24 di Carbonia, svaniti nel nulla dopo aver lasciato il campo rom di Carbonia.

Dopo una condanna in primo grado, un’assoluzione in Appello e l’annullamento di quest’ultimo verdetto in Cassazione, il procedimento era tornato davanti ai giudici cagliaritani, che hanno sancito l’innocenza dell’imputato, difeso dagli avvocati Gianluca e Marco Aste.

Nei confronti del tabaccaio il pm Danilo Tronci aveva chiesto la condanna a 18 anni e 8 mesi. In primo grado il giudice Giorgio Altieri aveva ritenuto il duplice omicidio non volontario ma preterintenzionale, condannando a 14 anni l'ex tabaccaio. Poi, però, nel giugno 2022, la Corte d'assise d'appello di Cagliari lo aveva assolto. Sentenza poi cassata con rinvio dalla Cassazione. L’appello bis si è concluso con l’assoluzione.

