Non solo Cagliari. Nella notte appena trascorsa dalle 18 alle 6, i carabinieri della Compagnia di Iglesias – in particolare le Stazioni di Iglesias e Villamassargia, nonché l’Aliquota Radiomobile – hanno svolto un servizio coordinato straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e all’uso di sostanze stupefacenti.

Tre le denunce scattate per guida in stato di ebbrezza. Un operaio di 43 anni di Iglesias è stato sorpreso con un tasso alcolemico di oltre tre volte superiore al limite di legge mentre era alla guida di una Ford Fusion. Un ventenne di Villamassargia, con valori etilometrici al di sopra del consentito, è stato fermato alla guida di un’Alfa Romeo Mito. Mentre un altro operaio trentaquattrenne, residente a Portoscuso, ha rifiutato di sottoporsi ai controlli ed è risultato già privo di patente (revocata in precedenza).

I veicoli dei primi due sono stati sottoposti a sequestro, mentre per il terzo è scattata la sanzione per guida con patente revocata, con conseguente fermo amministrativo.

I militari hanno poi deferito un diciassettenne, trovato in possesso di 18 grammi di marijuana e sorpreso a nasconderne altri 18, insieme a un bilancino di precisione, in un cestino pubblico. Altri cinque giovani, tra cui tre minorenni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, sono stati riscontrati possessi di hashish, cocaina e marijuana.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state controllate 89 persone, 57 autovetture e 6 esercizi commerciali.

