Cavi elettrici a vista in viale Gramsci a Carbonia. E un cane al guinzaglio ha preso la scossa.

Attimi di spavento questa mattina nel centralissimo viale Gramsci a Carbonia quando un barboncino è rimasto folgorato dopo aver annusato alcuni cavi elettrici che pendevano da un palo della luce.

La padrona del cane, uditi i fortissimi guaiti dell'animale, ha prontamente tirato il guinzaglio allontanandolo dal pericolo. La povera bestiolina ha continuato a guaire per interminabili istanti mentre la padrona ha allertato il 112 chiedendo aiuto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che hanno chiuso al traffico pedonale il marciapiede antistante ed effettuato le prime verifiche.

Sul posto anche gli operai della Somica che, allertati dal Comune di Carbonia, sono intervenuti per isolare i cavi ed accertarsi che non ci fosse ancora corrente.

I cavi potrebbero far parte di un vecchio impianto utilizzato durante le manifestazioni estive ma non è chiaro perché i fili fossero scoperti tanto che i tecnici hanno ipotizzato che qualcuno abbia sottratto una presa elettrica lasciando poi i cavi in bella vista.

Il cane non avrebbe riportato conseguenze, anche se la padrona ha dichiarato di volersi rivolgere ad un veterinario per accertamenti e di valutare eventuali segnalazioni alle forze dell'ordine.

L'area pedonale è stata riaperta dopo circa un'ora una volta messo in sicurezza l'impianto.

