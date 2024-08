Quando hanno presentato il primo progetto offshore davanti all'Isola di San Pietro li hanno presi per matti. Forse per caso, o per rapporti non confessabili, avevano sentito raccontare, certamente da qualche ben informato, che con l'eolico a mare sarebbe arrivato presto un bastimento carico di denaro pubblico, incentivi esorbitanti da pagare con le bollette dei cittadini, a partire dai sardi. Un'informazione tanto ghiotta, quanto sufficiente per far diventare ricca sfondata una società inattiva da diecimila euro, sospesa tra uno scherzo e un terno al lotto.

Prosaicamente l'hanno dedicata all'antica Ichnusa, aggiungendogli l'auspicio di "Wind" e una sigla, srl, per indicare una società a responsabilità limitata, quelle che si fondano anche per una paninoteca itinerante.

Il piano d'azione è visionario, nel senso di fantascientifico, roba da "day after" del mare, del paesaggio, della natura: una foresta di eliche rotanti da quasi 300 metri d'altezza, 285 per l'esattezza.

Il progetto che presentano davanti all'Isola di Carloforte lo definiscono come avveniristico, con tanto di grattacieli eolici da 100 piani galleggianti in mezzo al mare. Un susseguirsi di legami societari, poi, lascia comprendere che l'operazione del parco eolico galleggiante sul teatro incantato dell'Isola tabarchina è qualcosa di più che un progetto per avventurieri.

