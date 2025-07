La splendida cornice della Tonnara Su Pranu di Portoscuso ospiterà, nei giorni 26, 27 e 28 agosto, la Masterclass di Alto Perfezionamento Muscicale in Direzione di Coro e Repertorio Corale, che si inserisce nelle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

La preziosa occasione, che sta riscuotendo interesse a livello nazionale, si avvarrà della guida del maestro Marco Berrini, docente di Direzione di Coro e Composizione corale al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto ed esperto nella direzione corale e nell’interpretazione della musica rinascimentale. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Musica Insieme”, con il patrocinio del Conservatorio di Musica G.P. da Palestrina di Cagliari, della Regione autonoma della Sardegna, del Comune di Portoscuso, della Federcori, Chorus Inside Sardegna, Federazione italiana Direttori di Coro ed il contributo della Portovesme s.r.l. Le lezioni sono mirate ad approfondire lo studio della musica corale del celebre compositore rinascimentale, con l’obiettivo di conciliare la profondità dell’ispirazione con l’alto livello di formazione musicale, “imprescindibile”, dice Davide Gallia, direttore artistico della Masterclass, “per esprimersi in modo professionale”.

Il programma, ricco e articolato, si propone di mettere a disposizione “la vasta esperienza del Maestro”, continua, “con un approccio rigoroso ma appassionato, per un’esperienza di studio focalizzata sullo sviluppo della comprensione teorica e delle abilità necessarie per dirigere il repertorio di Palestrina”. Il corso è rivolto a direttori di coro, musicisti e cantori (effettivi e uditori) e sarà suddiviso in lezioni teoriche, di mattina, in cui si affronterà anche lo studio della solmisazione antica, e attività pratiche, di pomeriggio, in cui si studieranno alcuni brani del compositore sia dal punto di vista esecutivo sia nella pratica della direzione. Il territorio accoglierà nel suo abbraccio i vari momenti del percorso, in modo che la musica sia resa ancora più intensa dalle suggestioni che l’architettura antica e la vista sul mare cristallino evocheranno. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio. Per informazioni: ass.musicainsieme.sardegna@gmail.com

