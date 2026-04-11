Carbonia, via alla sistemazione di marciapiedi e stradeI lavori a Bacu Abis, Cortoghiana e corso Iglesias, dalla prossima settimana si parte anche nella centrale via Napoli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In attesa che anche alcune delle buche più profonde, come quella di via Logudoro e quella della bretella fra la SP2 e la statale 126 vengano riparate al più presto, è decollato a Carbonia un paio di giorni fa un importante intervento di sistemazione di marciapiedi e strade.
Ha riguardato nella frazione di Bacu Abis ad esempio via Pozzo Nuovo, col completamento dei lavori, e sono in corso le opere in via Monteponi. A Cortoghiana operai al lavoro in via Sabin dove il Comune ritiene di aver risolto il decennale problema dell'allagamento delle strade e degli scantinati: «È stato costruito un nuovo sistema di captazione ed è avvenuta la posa del bitume», precisa l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu.
Hanno poi cambiato radicalmente aspetto alcuni segmenti di corso Iglesias (era impossibile entrare nei parcheggi dei palazzi) e dalla prossima settimana si parte anche anche nella centrale via Napoli che è in una condizione di degrado elevato.