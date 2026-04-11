In attesa che anche alcune delle buche più profonde, come quella di via Logudoro e quella della bretella fra la SP2 e la statale 126 vengano riparate al più presto, è decollato a Carbonia un paio di giorni fa un importante intervento di sistemazione di marciapiedi e strade.

Ha riguardato nella frazione di Bacu Abis ad esempio via Pozzo Nuovo, col completamento dei lavori, e sono in corso le opere in via Monteponi. A Cortoghiana operai al lavoro in via Sabin dove il Comune ritiene di aver risolto il decennale problema dell'allagamento delle strade e degli scantinati: «È stato costruito un nuovo sistema di captazione ed è avvenuta la posa del bitume», precisa l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu.

Hanno poi cambiato radicalmente aspetto alcuni segmenti di corso Iglesias (era impossibile entrare nei parcheggi dei palazzi) e dalla prossima settimana si parte anche anche nella centrale via Napoli che è in una condizione di degrado elevato.

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