La presenza di blatte e ratti ha imposto un severo intervento di bonifica. Domani il servizio antinsetti dovrà eseguire infatti operazioni di disinfestazione in diverse aree della città, sia in centro che in periferia, dove sono giunte segnalazioni reiterate in merito alla presenza di blatte e topi.

La disinfestazione anti blatte scatterà in alcuni tratti delle vie Alfieri, via Newton, via Catania, via Santa Lucia, via San Michele, via San Martino. La derattizzazione è stata invece programmata nelle vie Catania, via Curiel e via lCaput Acquas.

Interverrà la srl Nuova Prima. Le operazioni andranno avanti, a seconda della tipologia degli interventi e della durata, dalle 8 alle 15: è stato vietato il transito e lo stazionamento di persone e animali, l'apertura di infissi.

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