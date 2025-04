Aveva quasi 340 grammi di hashish nascosti in casa, insieme a bilancini di precisione e tutto l’occorrente per confezionare dosi pronte per lo spaccio. È finito nei guai un uomo di 57 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, residente nella frazione di Cortoghiana, a Carbonia. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione locale, che lo hanno denunciato in stato di libertà con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz è scattato all’alba, al termine di un’attività investigativa basata su segnalazioni dei cittadini e riscontri sul territorio. Dopo aver osservato i movimenti sospetti attorno all’abitazione, i militari hanno deciso di intervenire con una perquisizione personale e domiciliare d’iniziativa.

Durante il controllo, oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno sequestrato due bilancini e altro materiale usato per il confezionamento. Tutto è stato repertato e inviato ai laboratori specializzati per le analisi. Le indagini proseguono per accertare se l’uomo fosse coinvolto in una rete di spaccio più ampia.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata