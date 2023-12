Forse una furiosa reazione di gelosia, probabilmente innescata anche dall’abuso di alcolici. Un uomo di 48 anni, a Carbonia, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver danneggiato la porta d’ingresso della casa della ex compagna, per poi minacciarla gravemente.

A dare l’allarme una segnalazione di un privato al 112, che stava assistendo allo scatto d’ira dell’uomo.

Disoccupato, noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia, dopo esser stato trattenuto in caserma in attesa del giudizio con rito direttissimo.

