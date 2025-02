Nascondeva in casa diversi panetti di hashish pronti per la vendita: è quanto hanno scoperto a Carbonia i carabinieri della stazione locale nel corso di una perquisizione nell’abitazione di un 57enne del posto. Per l’uomo è scattato l’arresto.

L’indagine è nata da alcune segnalazioni ricevute dai carabinieri circa strani movimenti attorno all’abitazione dell’uomo, situata in una zona residenziale della città.

Alcuni cittadini segnalavano la presenza di soggetti noti alle forze dell’ordine che, con una certa frequenza, si aggiravano nei pressi della casa a orari insoliti, indugiando per poi allontanarsi rapidamente.

Incrociando queste segnalazioni con altre informazioni già in possesso dei militari, i carabinieri hanno deciso di avviare un’attività più approfondita, effettuando osservazioni che hanno confermato come l’abitazione fosse un punto di riferimento per l’attività di spaccio.

Questa mattina, quindi, la perquisizione personale e domiciliare che ha portato al rinvenimento di 790 grammi di hashish, suddivisi in panetti e pronti per la vendita, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. È stata inoltre sequestrata la somma di 3.410 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il materiale è stato repertato e posto sotto sequestro, mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato in tribunale a Cagliari per l’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista nella mattinata odierna.

Le indagini proseguono per individuare eventuali complici o destinatari dello stupefacente sequestrato.

