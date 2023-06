Al via a Carbonia il 23° Memorial Gigi Spada, con 19 squadre che si contendono l'ambito trofeo sportivo.

Fischio d'inizio ieri sera alle 20:30 per la 23esima edizione del Memorial Gigi Spada, trofeo sportivo di calcio a 5 organizzato dall'associazione sportiva Gigi Spada di Medadeddu sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva Libertas.

Centinaia di appassionati supporteranno per 5 settimane le 19 squadre che si sfideranno tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) nei campi sportivi della frazione di Medadeddu per ben 49 partite.

Da anni il torneo di calcio a 5 in memoria di Gigi Spada è diventato uno dei più attesi e partecipati del Sulcis Iglesiente. La fine del torneo è prevista per venerdì 14 luglio, giorno in cui si terranno anche le premiazioni.

Giuliano Usai

