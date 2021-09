Ha visto le fiamme uscire dal vano motore mentre percorreva una vira del centro. Sono stati momenti di apprensione poco fa quelli vissuti per un pensionato di Carbonia la cui macchina – una Fiat Panda vecchio modello - stava per prendere fuoco a causa di un corto circuito sviluppatosi mentre la vettura era in movimento.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma.

Non appena le fiamme si sono sviluppate, in quel momento altre macchine hanno incrociato da vicino la Panda del pensionato che ha avuto la prontezza di riflessi di accostare, uscire dall’abitacolo e chiedere soccorso al 115.

Dopo l’iniziale paura, l’anziano è stato tranquillizzato dagli altri automobilisti, mentre i vigili del fuoco hanno spento il rogo.

© Riproduzione riservata