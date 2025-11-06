Carbonia, auto si schianta all’ingresso della farmaciaL’anziano al volante e sua moglie portati al Sirai
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Paura intorno alle 12 di oggi in via Dalmazia, a Carbonia. Una Renault Twingo per cause da accertare è finita all’ingresso di una farmacia. La piccola utilitaria è rimasta incastrata nell’ingresso della Farmacia Dalmazia.
Alla guida un anziano che è riuscito a scendere e assistito dal personale della farmacia, prima di essere assistito dal 118 dell’Auser solo dopo che la vettura è stata rimossa con non poche difficoltà dai vigili del fuoco. Al suo fianco la moglie, che è stata soccorsa dal personale della medicalizzata del 118.
Entrambi sono stati portati al Sirai di Carbonia. Sul posto gli agenti della polizia locale di Carbonia .