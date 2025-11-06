Paura intorno alle 12 di oggi in via Dalmazia, a Carbonia. Una Renault Twingo per cause da accertare è finita all’ingresso di una farmacia. La piccola utilitaria è rimasta incastrata nell’ingresso della Farmacia Dalmazia.

Alla guida un anziano che è riuscito a scendere e assistito dal personale della farmacia, prima di essere assistito dal 118 dell’Auser solo dopo che la vettura è stata rimossa con non poche difficoltà dai vigili del fuoco.  Al suo fianco la moglie, che è stata soccorsa dal personale della medicalizzata del 118.

Entrambi sono stati portati al Sirai di Carbonia. Sul posto gli agenti della polizia locale di Carbonia . 

© Riproduzione riservata